Извержение вулкана: на Филиппинах массово эвакуируют людей [ Редактировать ]
На Филиппинах эвакуировали 40 тысяч местных жителей из-за извержения вулкана Майон. Об этом сообщает DW.
В сообщении говорится, что в ночь на 23 января фонтаны лавы достигали высоты до 700 метров, в то время как облако пепла была около трех километров высотой непосредственно над кратером.
Издание пишет, что вулкан расположен в 330 км к югу от столицы Филиппин, Манилы, количество эвакуированных местных жителей выросло до 40 тысяч человек. Также отмечено, что решение покинуть свои дома приняли даже те, кто живет относительно далеко от вулкана.
Напомним, что из-за извержения вулкана город накрыло слоем пепла.
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