В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
На среду, 24 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В Карпатах ночью и утром ожидается туман, видимость составит 200-500 м.
Ожидается образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
Напомним, аэропорт Запорожья закрыт.
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