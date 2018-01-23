Давос-2018: что ожидать Украине [ Редактировать ]
В швейцарском Давосе в среду, 23 января, начался всемирный экономический форум, на который приедут главы государств и правительств, международных организаций и влиятельные бизнесмены.
48-й форум в этом году пройдет под лозунгом "Создание совместного будущего в раздробленном мире".
Украина также принимает участие в Давосе.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в рамках форума президент Украины Петр Порошенко встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Политический эксперт Вадим Карасев рассказал Podrobnosti.ua о том, чего ожидать от встречи президента Украины Петра Порошенко и американского президента Дональда Трампа, а также о том, что может дать экономический форум Украине.
"Встреча с Трампом, она сама по себе очень важна. Трампа интересует ситуация на оккупированных территориях, и в целом кризис на Донбассе. Возможно Штаты предложат какие-то новые дополнительные форматы, формы активности американской дипломатии в урегулировании кризиса на Востоке Украины. Совокупность вопросов экономических, институциональных и связанных с военно-стратегической ситуацией на Востоке Украины будут ключевыми в разговоре между украинским президентом и президентом США".
Также Карасев заявил, что встреча двух президентов может повлиять на решение главы МВФ Кристин Лагард о предоставлении Украине очередного транша.
"Учитывая то, что США являются главным акционером МВФ, расположение Трампа относительно Украины, ее руководства может как-то повлиять на позицию МВФ в поисках компромисса между Украиной по Антикоррупционному суду", - считает эксперт.
Кроме того, Вадим Карасев в целом охарактеризовал важность украинского присутствия на форуме.
"Я считаю, что главный результативный и прагматический прорыв - переговоры с директором МВФ Кристин Лагард, в случае если мы получим подтверждение о предоставлении Украине очередного транша и подтверждение программы сотрудничества на весь 2018 год. Думаю, это будет главным результатом. А также окончательное подтверждение из уст Трампа предоставления Украине летального оборонительного оружия. Думаю, это два серьезных практических результата, которые охватывают ключевые проблемы сегодняшней Украины - дальнейшая макрофнинансовая стабилизация и улучшение финансово-экономической ситуации в стране, а также проблема безопасности", - рассказал политический эксперт Вадим Карасев.
Напомним, ранее сообщалось, что министерство финансов ожидает от МВФ два транша на $3,5 млрд.
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