В США в городе Лонгвью в штате Вашингтон умерла 96-летняя американка Наоми Паркер Фрейли. В молодости она стала прообразом женщины на пропагандистском плакате времен Второй мировой войны "We Can Do It!".

Об этом сообщает The New York Times.

Автор плаката Говард Миллер был вдохновлен фотографией 1942 года, сделанной на калифорнийской станции авиации ВМС США.

На фото Фрейли стояла за токарным станком в рабочем халате и красном платке в белую крапинку.

Долгое время женщиной, изображенной на постере (ее назвали "Рози-клепальщица"), считалась мичиганськка работница Джеральдин Дойл, которая утверждала, что на фото 1942 изображена именно она. Фрейли не знала о снимке, и поэтому о ее связи с плакатом не было известно более 70-ти лет.

Плакат We Can Do It! изначально предназначался для повышения морального духа работников во время войны, однако к концу XX века он стал одним из главных символов феминизма.

Напомним, что умерла старейшая актриса Голливуда.