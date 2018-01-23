В Брюсселе открыли совместную миссию Украины при НАТО [ Редактировать ]
В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной Миссии Украины при НАТО.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО. Об этом сообщает Миссия Украины в НАТО на своей странице в Twitter.
"В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО, постоянного представительства ФРГ в НАТО и агентства НАТО по поддержке и поставки выставки по перезахоронению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР", - говорится в сообщении.
У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної— UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 23 января 2018 г.
Місії України при НАТО, Постійного представництва ФРН в НАТО та Агенства
НАТО з підтримки та постачання виставки щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм
колишнього СРСР pic.twitter.com/zdece4zQZB
Напомним, в НАТО признают прогресс, который совершила Украина на пути реформирования Вооруженных сил.
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