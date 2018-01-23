В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной Миссии Украины при НАТО.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО. Об этом сообщает Миссия Украины в НАТО на своей странице в Twitter.

"В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО, постоянного представительства ФРГ в НАТО и агентства НАТО по поддержке и поставки выставки по перезахоронению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР", - говорится в сообщении.

У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної

Місії України при НАТО, Постійного представництва ФРН в НАТО та Агенства

НАТО з підтримки та постачання виставки щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм

колишнього СРСР pic.twitter.com/zdece4zQZB — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 23 января 2018 г.

Напомним, в НАТО признают прогресс, который совершила Украина на пути реформирования Вооруженных сил.