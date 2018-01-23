Безвизовый режим: куда больше всего ездят украинцы [ Редактировать ]
Безвизовым режимом в Европейским Союзом воспользовались 402 тысяч украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"С начала действия "безвиза" - почти 402 000 человек", - сообщили в пресс-службе.
Больше всего украинцев с биометрическим паспортом пересекали границу с Польшей (94,5 тысячи), Словакией (почти 27 тысяч), Венгрией (55 тысяч) и Румынией (79 тысяч). Воздушными путями воспользовались 146 000 человек.
При этом, с начала действия "безвиза" был зафиксирован 61 отказ, однако такие данные могут быть некорректными, поскольку люди не всегда об этом информируют.
Напомним, что ЕС пересмотрит "безвиз" с Украиной.
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