Доступные лекарства: в Украине будут наказывать за невыполнение программы [ Редактировать ]
Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман требует тщательно расследовать каждый случай торможения реализации правительственной программы "Доступные лекарства".
Об этом он заявил в ходе специального совещания, посвященного ситуации вокруг реализации правительственной инициативы, передает пресс-служба КМУ.
Гройсман требует расследовать каждый случай ненадлежащего исполнения правительственной программы "Доступные лекарства" и призывает руководство Министерства здравоохранения и Государственной казначейской службы приобщиться к этой работе.
"У нас произошла странная ситуация. Мы разработали программу, выделили 1 млрд гривен средств, предусмотрели механизмы, а люди не имеют доступа к лекарствам" - сказал глава Кабмина.
Также он подчеркнул, что средства на реализацию программных мероприятий поступили на места еще 4 января - в соответствии с законом Украины "О государственном бюджете на 2018 год".
При этом, по информации Госказначейства, деньги распределены только в 14 областях, а в 9 регионах есть проблемы.
В связи с этим глава правительства предложил вести постоянный - ежемесячный мониторинг выполнения программы с постоянным информированием руководства правительства, а также провести опрос людей - участников программы с целью общего улучшения инициативы.
Читайте также, какие препараты будут бесплатными в Украине.
по теме
Кабмин выделит 4 млрд аграриям - Гройсман
По словам премьера, в первую очередь финансовая помощь коснется животноводства.
В правительстве обеспокоены "уравниловкой" в начислении пенсий - Гройсман
Владимир Гройсман, анонсировал повышение пенсий украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой.
Давос-2018: что ожидать Украине
В швейцарском Давосе в среду, 23 января, начался всемирный экономический форум, на который приедут более полусотни глав государств и правительств, международных организаций и влиятельные бизнесмены.
В Брюсселе открыли совместную миссию Украины при НАТО
В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной Миссии Украины при НАТО.
Юлия Левочкина назначена содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы
Первый заместитель главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина назначена содокладчиком Мониторингового комитета по Армении.