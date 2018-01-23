Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман требует тщательно расследовать каждый случай торможения реализации правительственной программы "Доступные лекарства".

Об этом он заявил в ходе специального совещания, посвященного ситуации вокруг реализации правительственной инициативы, передает пресс-служба КМУ.

Гройсман требует расследовать каждый случай ненадлежащего исполнения правительственной программы "Доступные лекарства" и призывает руководство Министерства здравоохранения и Государственной казначейской службы приобщиться к этой работе.

"У нас произошла странная ситуация. Мы разработали программу, выделили 1 млрд гривен средств, предусмотрели механизмы, а люди не имеют доступа к лекарствам" - сказал глава Кабмина.

Также он подчеркнул, что средства на реализацию программных мероприятий поступили на места еще 4 января - в соответствии с законом Украины "О государственном бюджете на 2018 год".

При этом, по информации Госказначейства, деньги распределены только в 14 областях, а в 9 регионах есть проблемы.

В связи с этим глава правительства предложил вести постоянный - ежемесячный мониторинг выполнения программы с постоянным информированием руководства правительства, а также провести опрос людей - участников программы с целью общего улучшения инициативы.

Читайте также, какие препараты будут бесплатными в Украине.