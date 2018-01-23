Пенсии в Украине: кто еще получит выплаты [ Редактировать ]
Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о назначении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства.
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
"Члены Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрели проект Закона "О внесении изменения в ст. 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства (№7429)", - говорится в сообщении.
Представляя проект на заседании комитета, председатель комитета Людмила Денисова отметила, что государство должно обеспечить равные права в пенсионном обеспечении по возрасту членов семей лиц, погибших во время проведения антитеррористической операции, и членов семей лиц, погибших во время участия в Революции Достоинства.
Принятие законопроекта позволит назначать пенсии по возрасту со снижением пенсионного возраста женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, детям, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетия, и родителям, которым предоставлен статус лица, на которое распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно абзацу четырнадцатому п.1 ст. 10 указанного закона - после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
По результатам рассмотрения члены комитета единогласно поддержали и рекомендовали парламенту принять законопроект за основу.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ обяжет Украину выплатить пенсии жителям Донбасса.
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