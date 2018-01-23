В НАБУ подозревают главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в незаконном обогащении. Речь идет о десяти миллионах гривен. Сегодня детективы официально сообщили об этом чиновнице.

По данным следствия, за два года Гаврилова присвоила активы, стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. Речь идет о квартире, внедорожнике, дорогой мебели. А также о драгоценностях и наличных, которые были найдены во время обысков. Если вину чиновницы докажут, ей грозит до десяти лет лишения свободы.