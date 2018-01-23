Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin [ Редактировать ]
Грузия уже получила от США первую партию противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, комплексы находятся "в безопасном месте". Вскоре в Грузии начнутся учения, во время которых военные будут осваивать новое вооружение. С помощью американских инструкторов они пройдут специальный курс.
Всего, согласно контракту, Грузия приобретет у Америки противотанковые комплексы на 75 миллионов долларов.
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