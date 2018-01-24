Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

24 января - день начинаний и непростых решений. Хорошее время, чтобы заняться творчеством и построением планов на будущее.

Козерог

Вас ждет очень важное решение и выбор, который предопределит большую часть вашей жизни. Постарайтесь хорошо взвесить все "за" и "против" и привести в равновесие логику и эмоции.

Водолей

Не жалуйтесь, что окружающие воспринимают вас не так, как хотелось бы. Снимите маску и будьте откровенными с близкими.

Рыбы

Чтобы решить давние проблемы, нужно искать новые способы их решения и выйти из зоны комфорта. Осмельтесь изменить себя и тогда изменится все вокруг.

Овен

В вашей жизни появится мудрый наставник или учитель, постарайтесь прислушиваться к его советам, но все же не следуйте им слепо, иначе потеряете себя.

Телец

Не избегайте ответственности, смелость в решении проблем принесет положительные результаты. Постарайтесь не обращать внимание на комплексы.

Близнецы

Лучшее время, чтобы начать действовать. Структурируйте все идеи и приступайте к делу, ваши друзья и коллеги с удовольствием вам помогут.

Рак

Как можно скорее переходите от плана к его воплощению, тогда успех не заставит себя ждать.

Лев

Все творческие начинания дадут быстрые плоды, не стесняйтесь брать на себя инициативу и предлагать идеи.

Дева

В этот день вы будете особенно чувствительны, постарайтесь контролировать себя и не принимать никаких решений.

Весы

Постарайтесь обращать внимание не только на свои эмоции, но и на поступки, которые их вызывают. Причина кроется в вас, а не в окружающих.

Скорпион

Вы слишком опираетесь на стереотипы в подходе к решению проблем, ваши действия могут чересчур зависеть от домыслов.

Стрелец

Не стесняйтесь своих скрытых талантов, именно они сейчас откроют для вас множество возможностей. Используйте преимущества, чтобы достичь желаемого.

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