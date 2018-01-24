Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
24 января - день начинаний и непростых решений. Хорошее время, чтобы заняться творчеством и построением планов на будущее.
Козерог
Вас ждет очень важное решение и выбор, который предопределит большую часть вашей жизни. Постарайтесь хорошо взвесить все "за" и "против" и привести в равновесие логику и эмоции.
Водолей
Не жалуйтесь, что окружающие воспринимают вас не так, как хотелось бы. Снимите маску и будьте откровенными с близкими.
Рыбы
Чтобы решить давние проблемы, нужно искать новые способы их решения и выйти из зоны комфорта. Осмельтесь изменить себя и тогда изменится все вокруг.
Овен
В вашей жизни появится мудрый наставник или учитель, постарайтесь прислушиваться к его советам, но все же не следуйте им слепо, иначе потеряете себя.
Телец
Не избегайте ответственности, смелость в решении проблем принесет положительные результаты. Постарайтесь не обращать внимание на комплексы.
Близнецы
Лучшее время, чтобы начать действовать. Структурируйте все идеи и приступайте к делу, ваши друзья и коллеги с удовольствием вам помогут.
Рак
Как можно скорее переходите от плана к его воплощению, тогда успех не заставит себя ждать.
Лев
Все творческие начинания дадут быстрые плоды, не стесняйтесь брать на себя инициативу и предлагать идеи.
Дева
В этот день вы будете особенно чувствительны, постарайтесь контролировать себя и не принимать никаких решений.
Весы
Постарайтесь обращать внимание не только на свои эмоции, но и на поступки, которые их вызывают. Причина кроется в вас, а не в окружающих.
Скорпион
Вы слишком опираетесь на стереотипы в подходе к решению проблем, ваши действия могут чересчур зависеть от домыслов.
Стрелец
Не стесняйтесь своих скрытых талантов, именно они сейчас откроют для вас множество возможностей. Используйте преимущества, чтобы достичь желаемого.
Ранее мы рассказывали, каким будет 2018 год по мнению астрологов.
по теме
Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака
Астрологи рекомендуют сегодня проявить инициативу на работе. Хватит ждать у моря погоды, нужно брать инициативу в свои руки и покорять новые карьерные вершины.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 января для всех знаков зодиака
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
22 января: какой сегодня праздник
22 января - 22-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 343 дня.
Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
22 января - день сложных выборов и перемен. Для того, чтобы он прошел успешно, нужно направить все усилия на то, чтобы держать ситуацию под контролем.
Гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака
Астрологи рекомендуют сегодня побольше отдыхать и набираться сил перед новой трудовой неделей. Проведите день с семьей - лучшее средство, чтобы отвлечься от всех проблем и получить заряд любви и вдохновения от близких.