Стрельба в США: появились подробности трагедии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В городе Бентон (штат Кентукки, США) 15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе, погибли дети. Об этом сообщает Reuters.
В результате атаки на учебное заведение, где учатся около 1150 школьников, погибли два ребенка, еще 14 получили ранения. 15-летняя девочка погибла на месте, ее ровесник скончался от ранений в больнице.
Правоохранители арестовали стрелка, его мотивы пока неизвестны.
Незадолго до этого ученик школы Техасса выстрелил в одноклассницу.
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