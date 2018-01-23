В городе Бентон (штат Кентукки, США) 15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе, погибли дети. Об этом сообщает Reuters.

В результате атаки на учебное заведение, где учатся около 1150 школьников, погибли два ребенка, еще 14 получили ранения. 15-летняя девочка погибла на месте, ее ровесник скончался от ранений в больнице.

Правоохранители арестовали стрелка, его мотивы пока неизвестны.

Незадолго до этого ученик школы Техасса выстрелил в одноклассницу.