Во Львове инкассаторы сбили женщину на пешеходном переходе

Во Львове на пешеходном переходе на улице Дорошенко автомобиль инкассаторов сбил женщину, передает пресс-служба Нацполиции области.

"ДТП произошло около 14 часов. За рулем инкассаторской машины находился 27-летний львовянин. На переходе он сбил 48-летнюю львовянку. Женщину доставили в больницу, диагноз уточняется", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают причины инцидента.

Накануне мы сообщали о масштабном ДТП с участием 17 автомобилей в Германии.