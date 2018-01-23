Во Львове инкассаторы сбили женщину на пешеходном переходе [ Редактировать ]
Во Львове на пешеходном переходе на улице Дорошенко автомобиль инкассаторов сбил женщину, передает пресс-служба Нацполиции области.
"ДТП произошло около 14 часов. За рулем инкассаторской машины находился 27-летний львовянин. На переходе он сбил 48-летнюю львовянку. Женщину доставили в больницу, диагноз уточняется", - сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают причины инцидента.
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