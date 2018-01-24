Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $69,89 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $64,43 за баррель.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине по-новому будут платить алименты.