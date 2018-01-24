В Кении мужчина отрубил супруге руку за отказ готовить еду по его требованию, сообщает Mirror.

50-летняя женщина вернулась домой с похорон, где ее ждал супруг, возмущенный отсутствием еды. Они поссорились, разъяренный муж схватил меч и отрубил жене руку, а также ранил ее в живот.

Сразу же после произошедшего жертва домашнего тирана обратилась за медицинской помощью, и теперь проходит лечение в больнице Мигори.

Женщина рассказала полицейским, что муж избивал ее на протяжении долгих лет, но во время последней ссоры перешел все границы. Она потребовала немедленного ареста супруга, но полиция по неизвестным причинам не задержала преступника.

Ранее мы сообщали о муже, который убил жену из-за беременности.