Мужчина отрубил жене руку за отказ готовить обед [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Кении мужчина отрубил супруге руку за отказ готовить еду по его требованию, сообщает Mirror.
50-летняя женщина вернулась домой с похорон, где ее ждал супруг, возмущенный отсутствием еды. Они поссорились, разъяренный муж схватил меч и отрубил жене руку, а также ранил ее в живот.
Сразу же после произошедшего жертва домашнего тирана обратилась за медицинской помощью, и теперь проходит лечение в больнице Мигори.
Женщина рассказала полицейским, что муж избивал ее на протяжении долгих лет, но во время последней ссоры перешел все границы. Она потребовала немедленного ареста супруга, но полиция по неизвестным причинам не задержала преступника.
Ранее мы сообщали о муже, который убил жену из-за беременности.
по теме
В Бурятии подросток напал на учеников с топором и поджег школу
В военном поселке Сосновый бор ученик девятого класса, вооружившись ножом и топором атаковал школьников.
Главу Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении
По данным следствия, за два года Лидия Гаврилова присвоила активы, стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
Олимпиада-2018: в Киеве представили форму сборной Украины
23 января в Киеве состоялась презентация новой формы сборной Украины на Олимпиаду-2018.
Во Львове медики за 50 тыс. предлагали оформить инвалидность
Работникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира
В ежегодном рейтинге лучших стран мира Украина поднялась на четыре позиции.