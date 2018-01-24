В Бенгазе (Ливия) взорвали два автомобиля, припаркованные у мечети, передает Lybia Times.

Взрывы унесли жизни 22 человек, среди них - глава контртеррорестического подразделения по арестам и расследованиям.

Первый автомобиль взорвался, когда прихожане уходили из мечети после вечерней молитвы. Когда люди бросились за помощью, взорвался второй автомобиль.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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