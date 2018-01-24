В США скончалась знаменитая писательница-фантаст [ Редактировать ]
В США после продолжительной болезни скончалась писательница Урсула Кребер Ле Гуин, передает BBC.
88-летняя автор романов жанрах фэнтези и научной фантастики умерла в своем доме.
За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").
Самые известные ее книги - Хайнский цикл и цикл о Земноморье - литературоведы и поклонники называют глубокой философской фантастикой, которая стерла грань между фантастикой и "большой литературой".
Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.
За свою писательскую деятельность она была удостоена медали Джона Ньюбери - наивысшей награды США в области детской литературы, а также медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую словесность.
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