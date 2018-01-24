Президент Федерации биатлона: надеемся, что худшее уже позади [ Редактировать ]
23 января в Национальной филармонии Украины состоялись проводы украинской сборной на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На данном мероприятии присутствовал Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брызнак, с которым и удалось пообщаться о подготовке ребят к предстоящим Олимпийским играм.
В интервью podrobnosti.ua Владимир прокомментировал выступления украинских спортсменов на последних трех этапах Кубка мира, а также рассказал о положении дел Сергея Семенова, и решении заявить Артема Тищенко на зимнюю Олимпиаду.
Владимир, как вы оцените выступления украинских спортсменов во втором триместре? Можно ли сказать, что пропуск пары этапов Кубка мира и подготовка в горах пошла нашим ребятам на пользу?
Да, безусловно, горы предусматривали как подготовку на февраль, а не на январь. Поэтому и получились такие результаты на последних трех этапах. Да, их сложно назвать удовлетворительными, но не стоит переживать, поскольку главной целью была подготовка к Олимпийским играм, а это процесс длительный, и небольшие снижения результатов имеют место быть. В итоге, порадовали Пидручный и Прима, удалось вывести Тищенко на более - менее неплохую форму.
В заявке на Олимпиаду не оказалось Руслана Ткаленко, но попал Артем Тищенко - спортсмен, который выступал всего в пяти гонках этого сезона. С чем связано такое решение?
Тищенко изначально готовили как резерв в эстафетную гонку. Он хороший и надежный стрелок, быстро и точно закрывает мишени, и 6 км сможет пробежать без проблем. А Ткаленко не попал в заявку сборной по той простой причине, что не все хорошо переносят программу подготовки. Будем его готовить на заключительные три этапа.
Как происходит подготовка Сергея Семенова? Он пропустил в этом сезоне достаточно много этапов. Успеет ли набрать форму к Олимпиаде?
У него медицинский сбой в организме. На данный момент Cергей находится в Италии, где будет бежать 24 января индивидуальную гонку в рамках Чемпионата Европы. Пока так, а дальше по результатам будет видно. Надеемся, что самое худшее уже позади, и на Олимпиаде он покажет отличные результаты.
И напоследок, чего ожидаете от Олимпийских игр в Южной Корее?
Результат сложнее повторить, нежели показать его впервые. Правда, у нас есть опытные девушки, прошедшие не одни Олимпийский игры. Думаю, это пойдет нам на руку и будет одним из решающих факторов в борьбе за медали.
Напомним, ранее стал известен состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду в Корее.
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