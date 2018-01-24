45% украинцев с высшим образованием не имеют работы. Об этом сообщил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции.

Отмечается, что в Киеве, Харькове и Запорожье людей с такой ситуацией - 80%.

"В базе данных Государственной службы занятости больше всего вакансий для тех, кто может и умеет работать с инструментом - для профессиональных рабочих. А те, кто желает получить работу - имеют высшее, а не профессиональное образование. И этот огромный дисбаланс не дает возможности быстро трудоустроить людей",

- отметил Ярошенко.

По данным Государственной службы занятости в Украине 80% выпускников средних школ идут учиться в высшие учебные заведения и только 20% - получать профессиональное образование.

"В развитых странах Европы ситуация кардинально противоположная - 70% выпускников идут получать профессиональное образование, и только 30% идут в высшие учебные заведения", - отмечает Ярошенко.

Как рассказал руководитель службы, в 2017 году ситуация на рынке труда Украины была напряженной. Все из-за проблем легализации рынка труда, миграции и дисбаланс рынка. Несмотря на это, Ярошенко отметил, что положительных результатов все же удалось достичь.

"В 2016 году в базе занятости было около 33 тыс. вакансий, на конец 2017 - более 100 тыс. Все из-за изменения регламента работы в центрах занятости - наш администратор предлагает не формально оформить пособие по безработице, а предлагает вакансию. За счет этого мы смогли оперативно трудоустроить около 45% людей",

- рассказал Валерий Ярошенко.

Напомним, ранее мы писали, что правила трудоустройства для иностранцев в Польше изменятся.