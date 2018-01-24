И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как проверить по флакону качество вакцины против кори. При этом она выразила уверенность в качестве тех вакцин, которые на сегодня есть в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

"Мы уверены в качестве и безопасности вакцин, которые закупаем с помощью UNICEF Ukraine. Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - "Приорикс", производства Бельгии. Качество вакцины подтверждено ВОЗ", - говорится в сообщении Супрун.

Безопасность вакцины также контролируется во время ее доставки в Украину, регионы и сами поликлиники.

"Но понимаю, что родители могут хотеть лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививку. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был ли соблюден оптимальный температурный режим во время транспортировки вакцины", - написала и. о. министра.

Индикаторы размещены на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи.

Термоиндикатор на флаконе - белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не произошло повышения температуры.

Термоиндикатор в карточке - серая отметка возле красного показателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена.

"Если они такого же цвета, как на картинках, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту", - подчеркнула Супрун.

Ранее мы писали, в каком случае нельзя делать прививки.