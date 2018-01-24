Как проверить качество вакцины против кори: советы Минздрава [ Редактировать ]
И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как проверить по флакону качество вакцины против кори. При этом она выразила уверенность в качестве тех вакцин, которые на сегодня есть в Украине.
Об этом она написала в Facebook.
"Мы уверены в качестве и безопасности вакцин, которые закупаем с помощью UNICEF Ukraine. Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - "Приорикс", производства Бельгии. Качество вакцины подтверждено ВОЗ", - говорится в сообщении Супрун.
Безопасность вакцины также контролируется во время ее доставки в Украину, регионы и сами поликлиники.
"Но понимаю, что родители могут хотеть лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививку. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был ли соблюден оптимальный температурный режим во время транспортировки вакцины", - написала и. о. министра.
Индикаторы размещены на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи.
Термоиндикатор на флаконе - белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не произошло повышения температуры.
Термоиндикатор в карточке - серая отметка возле красного показателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена.
"Если они такого же цвета, как на картинках, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту", - подчеркнула Супрун.
Ранее мы писали, в каком случае нельзя делать прививки.
по теме
У МОЗі розслідують нестачу вакцини проти кору
Від початку року на кір в Україні захворіли більше двох тисяч людей. Дві третини з них - діти.
В Украине количество заболевших корью продолжает расти
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и в Одесской областях.
Минздрав передаст на Закарпатье 10 тысяч вакцин против кори
В Закарпатской области вакцина против кори отсутствует уже две недели.
Эпидемия кори в Украине: в Минздраве признали нехватку вакцины
С начала года корью в Украине заболели более двух тысяч человек. Две трети из них - дети. В Минздраве начали служебное расследование.
Корь в Украине: в каком случае нельзя делать прививки
В Министерстве здравоохранения перечислили противопоказания к вакцинации против кори, столбняка и краснухи.