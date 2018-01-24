В космосе обнаружили три суперземли [ Редактировать ]
В космосе астрономы обнаружили три суперземли, которые вращаются вокруг холодного карлика на расстоянии 267 световых лет от Солнечной системы. Об этом сообщает arXiv.org.
Эти планеты вращаются вокруг звезды LP415-17, радиус которой составляет 0,58 радиуса Солнца. Эффективная температура ее поверхности составляет всего около 4258 кельвинов - для сравнения, у Солнца она равна 5778 кельвинам.
Самая маленькая из обнаруженных экзопланет, радиус которой составляет 1,8 земного, вращается на расстоянии 0,056 астрономических единиц, то есть, ближе, чем Меркурий к Солнцу. Температура поверхности экзопланеты составляет 708 кельвинов.
LP415-17 c является крупнейшей и наиболее массивной планетой в системе - ее масса в 6,5 раза превышает земную, а радиус составляет 2,6 радиуса нашей планеты. Небесное тело движется по орбите радиусом 0,1 астрономической единицы и совершает один оборот вокруг звезды за 13,85 суток. Равновесная температура экзопланеты равна 583 кельвина.
Самая далекая планета, LP415-17 d, имеет радиус 1,9 земных, и почти в пять раз массивнее нашей планеты. Большая полуось орбиты планеты примерно равна 0,19 астрономической единицы, а период вращения - 40,7 дня. Равновесная температура далекого мира составляет 381 кельвинов.
Напомним, ранее сообщалось, что в космосе нашли молодую звезду, которая съедает планеты.
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