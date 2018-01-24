Национальная акционерная компания (НАК) "Нефтегаз Украины" не может опубликовать либо предоставить на информационный запрос находящуюся у него копию решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты от 22 декабря 2017 года, чтобы не дать повод компании "Газпром" (Россия) не выполнять это решение.

Данная аргументация содержится в ответе НАК "Нефтегаз Украины" на информационный запрос "Українських Новин".

В частности, в ответе говорится, что текст решения Стокгольмского суда содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа с ПАО "Газпром" и дополнительных соглашениях. В то время, как в самом контракте прописана норма о его конфиденциальности.

"В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение. Потому нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны ПАО "Газпром", - говорится в ответе.

При этом уточняется, что во избежание осложнений с исполнением решения украинская сторона воздерживается от распространения каких-либо документов, которые содержатся в материалах соответствующего арбитражного производства.

В то же время, государственные органы, в которые направляли запросы "Українські Новини", заявили, что не располагают копиями решения суда.

Так, в Администрации Президента Украины переслали запрос в "Нефтегаз", подчеркнув, что АП "не является распорядителем" данной информации.

В Кабинете Министров Украины уточнили, что "Нефтегаз" согласно нормам своего Устава самостоятельно ведет юридические тяжбы. И переслали запрос в сам "Нефтегаз", и в Министерство юстиции Украины, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах.

В Минюсте уточнили, что речь идет о споре двух компаний, и министерство в этом споре не участвовало, поскольку не имеет таких полномочий.

Не располагают информацией о подробностях судебного решения и в Минестерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Как сообщалось ранее, почти 3,5 года арбитражных разбирательств спора между НАК "Нефтегаз Украины" и "Газпромом" в Стокгольме по контракту купли-продажи газа завершились тем, что большинство требований украинской компании полностью или частично удовлетворены. Однако, по решению арбитров, "Нефтегаз" все же должен доплатить "Газпрому" сумму в размере 1,5-2 млрд долларов.

Штраф за неуплату НАК "Нефтегаз Украины" компании "Газпром" (Россия) доплаты за поставки газа по решению Стокгольмского арбитража за месяц достиг 20 млн долларов. Об этом свидетельствуют расчеты, исходя из размера ежедневных сумм штрафа.

При этом, Министерство юстиции Украины намерено в феврале закупить услуги юридических советников по поиску и аресту заграничных активов компании "Газпром" (Россия).

Напомним, руководство "Нефтегаза" рассчитывает на премии в 2018 году.