В сети появилось видео необычного ДТП, которое произошло на Советской улице в Ярославле 18 января.

Водитель внедорожника сбил девушку прямо на пешеходном переходе и скрылся. Но любопытство вызывает реакция самой пострадавшей. Отброшенная на несколько метров, она встала и невозмутимо продолжила свой путь, даже не глядя в сторону обидчика.

По данным местных СМИ, пострадавшая все-таки дошла до травмпункта, у неё диагностировали ушиб коленных суставов. Понесет ли какое-либо наказание водитель, пока неизвестно.