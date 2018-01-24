Встала и пошла: девушка отделалась легким испугом после ДТП (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео необычного ДТП, которое произошло на Советской улице в Ярославле 18 января.
Водитель внедорожника сбил девушку прямо на пешеходном переходе и скрылся. Но любопытство вызывает реакция самой пострадавшей. Отброшенная на несколько метров, она встала и невозмутимо продолжила свой путь, даже не глядя в сторону обидчика.
По данным местных СМИ, пострадавшая все-таки дошла до травмпункта, у неё диагностировали ушиб коленных суставов. Понесет ли какое-либо наказание водитель, пока неизвестно.
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