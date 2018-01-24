В Афганистане боевики ИГИЛ подорвали международную организацию [ Редактировать ]
24 января в Джелалабаде (Афганистан) боевики ИГИЛ атаковали офис международной организации "Save the Children". В результате инцидента погиб один человек, около 20 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 1TV.
В сообщении отмечено, что боевики подорвали бомбу у здания организации и попытались прорваться с оружием на ее территорию. В результате завязалась перестрелка с представителями правоохранительных органов, в ходе которых погибли два террориста.
Ответственность за нападение взяло Исламское государство.
Напомним, что в Кабуле боевики открыли огонь в отеле.
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