24 января в Джелалабаде (Афганистан) боевики ИГИЛ атаковали офис международной организации "Save the Children". В результате инцидента погиб один человек, около 20 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 1TV.

В сообщении отмечено, что боевики подорвали бомбу у здания организации и попытались прорваться с оружием на ее территорию. В результате завязалась перестрелка с представителями правоохранительных органов, в ходе которых погибли два террориста.

Ответственность за нападение взяло Исламское государство.

Напомним, что в Кабуле боевики открыли огонь в отеле.