Apple "убьет" MacBook Air [ Редактировать ]
Судя по всему, Apple прекратит продажу своего ультрабука MacBook Air в этом году. Такой вывод можно сделать из отчета профильного издания Digitimes.
По данным ресурса, Apple еще в прошлом году заказала у производителя комплектующих для электроники GIS большую партию 13-дюймовых ЖК-панелей. В настоящее время компания поставляет купертиновцам около 300 000 единиц панелей в месяц, к концу года этот показатель должен вырасти минимум вдвое.
Аналитики The Sun считают, что поставки 13-дюймовых дисплеев означают, что Apple откажется от производства своего ультрабука в пользу нового ноутбука. MacBook Air имеет такую же диагональ дисплея, однако 12-дюймовые ноутбуки нового поколения от купертиновцев гораздо компактнее и легче, чем "эйры". Эксперты полагают, что в этом году Apple покажет новую модель MacBook с 13-дюймовым экраном и окончательно "убьет" MacBook Air.
Линейка MacBook Air отметит свое десятилетие в этом году. Первая модель ультрабука была представлена Стивом Джобсом 29 января 2008 года. На данный момент MacBook Air официально продается в двух версиях: с дисплеем на 12 и 13 дюймов.
Напомним, Apple запатентовала сгибаемый дисплей для смартфона.
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