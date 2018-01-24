Пока Трамп готовит нужные слова для участников Давоса, его вице-президент уже произвел впечатление на израильских депутатов. Он произнес в местном парламенте речь, которую сразу же назвали сенсационной. Почему - знает Сергей Ауслендер.

Визит Майка Пенса уже называют историческим. Встречали американского вице-президента, как очень дорогого гостя, во время движения его кортежа даже перекрыли главную трассу Тель-Авив - Иерусалим, чего в Израиле не делают для первых лиц государства. Пенс посетил Стену Плача и мемориальный комплекс Яд-Вашем.

Но ключевым моментом визита стала его речь в кнессете. Которую арабские депутаты попытались сорвать, устроив провокацию, но бунтовщиков скрутила и вывела из зала охрана парламента.

Арабы обиделись на Белый дом за признание Трампом Иерусалима израильской столицей. Палестинский лидер Махмуд Аббас даже отказался из-за этого встречаться с Пенсом.

В своей речи Пенс наговорил много хороших слов про Израиль и его народ, но все это были лишь комплименты. Своего рода - вишенка на торте. А вот сам торт состоял из двух важных вещей. Во-первых, Пенс официально заявил - Америка перенесет свое посольство в Иерусалим до конца 2019 года. Таково распоряжение Дональда Трампа. Во-вторых, и это, наверное, самое главное - Штаты полностью разочаровались в "ядерной сделке"с Ираном и собираются ее аннулировать.

"Этот договор - катастрофа, и Соединенные Штаты Америки больше не ратифицируют это плохо продуманное соглашение. Ранее в этом месяце президент временно снял санкции с Ирана, чтобы дать время Конгрессу и нашим европейским союзникам для принятия более строгих мер.

Но в то же время он ясно дал понять, что это в последний раз. Если Иран не остановит свою ядерную программу, Соединенные Штаты, немедленно выйдут из иранской ядерной сделки", - говорит Майкл Пенс, вице-президент США.

Вообще-то - это самая настоящая сенсация. В Израиле по этому поводу - праздник. Ядерная программа Ирана для еврейского государства на сегодняшний день - главная стратегическая угроза. Что же касается конфликта с палестинцами, то тут Пенс как раз ничего нового не сказал.

Курс Трампа в этом вопросе простой - желаете мириться, садитесь за стол и договаривайтесь. Мы в это дело больше вмешиваться не хотим.