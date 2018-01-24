"Нафтогаз" засекретил победу над "Газпромом" [ Редактировать ]
Засекретил свою победу. "Нафтогаз" не опубликует решения Арбитражного суда в Стокгольме от 22 декабря по спору с "Газпромом". Все это, как аргументировали журналистам в компании, ради того, чтобы лишить "Газпром" козырей и заставить выполнить вердикт.
Напомню, после почти трех с половиной лет арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" большинство требований украинской компании полностью или частично удовлетворены. Однако, по решению арбитров, "Нафтогаз" все же остался должен "Газпрому" почти два миллиарда долларов.
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