"Нафтогаз" все же остался должен "Газпрому" почти два миллиарда долларов

Засекретил свою победу. "Нафтогаз" не опубликует решения Арбитражного суда в Стокгольме от 22 декабря по спору с "Газпромом". Все это, как аргументировали журналистам в компании, ради того, чтобы лишить "Газпром" козырей и заставить выполнить вердикт.

Напомню, после почти трех с половиной лет арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" большинство требований украинской компании полностью или частично удовлетворены. Однако, по решению арбитров, "Нафтогаз" все же остался должен "Газпрому" почти два миллиарда долларов.