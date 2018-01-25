Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 92 км к юго-востоку от города Муцу в префектуре Аомори. Очаг залегал на глубине 39,8 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне Аляска содрогнулась от мощных подземных толчков.