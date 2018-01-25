У берегов Японии произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 92 км к юго-востоку от города Муцу в префектуре Аомори. Очаг залегал на глубине 39,8 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Накануне Аляска содрогнулась от мощных подземных толчков.
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