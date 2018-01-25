Дональд Трамп намерен доказать в Давосе лидерство США

В Давос сегодня вечером вылетает и Дональд Трамп. В последний раз президент США участвовал в экономическом форуме 18 лет назад - ни Буш ни тем более Обама в Швейцарию не ездили. И понятно, что выступление Трампа станет одним из главных событий.