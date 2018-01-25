В США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сократить военную операцию против курдов на севере Сирии, передает Reuters.
"Президент Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в Африне. Он призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действий", - сказано в заявлении Госдепа США.
Также Трамп призвал не допускать конфликтов с вовлечением американских военных в регионе.
Ранее мы сообщали, что Турция захватила часть Сирии.
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