В Великобритании умер вокалист группы The Fall [ Редактировать ]
Вокалист и автор песен британской музыкальной группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался на 61-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.
Рок-группа The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере. За время существования коллектив выпустил 32 студийных альбома. В прошлом году музыканты вынуждены были прервать свой гастрольный тур из-за состояния здоровья Марка Эдварда Смита.
Официально причина смерти пока не названа.
Ранее мы сообщали о смерти легендарного трубача и джазового певца.
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