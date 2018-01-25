Вокалист и автор песен британской музыкальной группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался на 61-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

Рок-группа The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере. За время существования коллектив выпустил 32 студийных альбома. В прошлом году музыканты вынуждены были прервать свой гастрольный тур из-за состояния здоровья Марка Эдварда Смита.

Официально причина смерти пока не названа.

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