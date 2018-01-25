В Австралии мать убила детей ради страховки [ Редактировать ]
В Австралии 51-летняя Мэри Кребтри убила двоих детей и пытала третьего ради страховых выплат, сообщает BBC.
Правоохранители утверждают, что женщина убила 18-летнюю дочь и 26-летнего сына. Оба были с ограниченными возможностями.
Также в полиции подозревают, что 25-летнюю дочь задержанная пытала "в течение длительного времени".
"По предварительным данным, это преступление по финансовым мотивам...", - сказал инспектор Марк Томпсон.
Сообщается, что женщина пошла на убийства, чтобы получить 1 миллион долларов страховки.
Ранее мы сообщали о матери, которая убила своих детей и покончила с собой.
по теме
Германия усилит меры безопасности в школах
В Германии разгорелась дискуссия о необходимости усилить меры безопасности в школах. Поводом стало жестокое убийство в учебном заведении на западе страны. Там, накануне 15-летний ученик зарезал своего одноклассника.
Убийство ветерана АТО в Британии: полиция подтвердила личность погибшего
Останки обгоревшего в автомобиле тела на островах Гернси (Великобритания) действительно принадлежат ветерану АТО Мику Альпсу.
Смерть на конце иглы: священник инъекциями убивал стариков
В Бельгии 61-летнего католического дьакона Иво Поппе обвиняют в убийстве не менее 10 человек, среди которых была его мать.
Перестрелка в Одессе: в больнице умер раненый полицейский
А вот Национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще, сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице.
Справа Ноздровської: підозрюваний у вбивстві змінив свідчення
Адвокати заявляють - під час надання свідчень, Росошанського змусили обмовити себе. Нібито, слідчі дії проводили кілька днів - і весь цей період підозрюваному не давали спати.
Россошанский признался в убийстве Ноздровской под давлением - адвокаты
Юрий Россошанский признался в убийстве Ирины Ноздровской под давлением. Об этом заявляют адвокаты подозреваемого. Сегодня суд отклонил их апелляцию и оставил Россошанского под стражей без права залога. Прокуроры уверяли - на свободе обвиняемый может повлиять на следствие.