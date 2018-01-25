В Австралии 51-летняя Мэри Кребтри убила двоих детей и пытала третьего ради страховых выплат, сообщает BBC.

Правоохранители утверждают, что женщина убила 18-летнюю дочь и 26-летнего сына. Оба были с ограниченными возможностями.

Также в полиции подозревают, что 25-летнюю дочь задержанная пытала "в течение длительного времени".

"По предварительным данным, это преступление по финансовым мотивам...", - сказал инспектор Марк Томпсон.

Сообщается, что женщина пошла на убийства, чтобы получить 1 миллион долларов страховки.

Ранее мы сообщали о матери, которая убила своих детей и покончила с собой.