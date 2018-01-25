SpaceX испытала ракету-носитель Falcon Heavy [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Компания SpaceX провела успешное огневое испытание ракеты-носителя Falcon Heavy, которую строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс.
"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету", - говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
На опубликованном компанией видео видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета, после запуска двигателей от них идут облака белого пара.
First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) 24 января 2018 г.
Ожидается, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться позже в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта, однако дата возможного первого полета пока не объявлена.
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