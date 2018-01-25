Погода на 25 января: украинцев снова ждут сильные морозы [ Редактировать ]
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В четверг, 25 января, в Украине снова ожидаются сильные морозы. На востоке страны, а также в Волынской, Закарпатской и Запорожской областях пройдет небольшой снег, передает Gismeteo.
В западных областях ночью температура воздуха составит −9...−1 °С, в Черновицкой области до −14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах −4... +3 °С.
В северных и центральных областях ночью ожидается −17...−8 °С, днем температура воздуха составит −9...−5 °С, в Винницкой и Житомирской областях прогнозируется до −1 °С.
В восточной части страны ночью прогнозируется −14...−11 °С, днем столбики термометров покажут −11...−9 °С.
В южной части ночью ожидается −11...−7 °С, днем температура воздуха достигнет −3 °С, в Запорожской области до −9 °С.
В Киеве установится ясная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток составит −12...−5 °С.
Ранее мы сообщали, когда в Украину придет потепление.
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