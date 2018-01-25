Национальный банк Украины ожидает получение от Международного валютного фонда около 2 млрд долл., а также кредитов от ЕС и Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долл. США от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл. (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов.

Ранее политический эксперт рассказал Podrobnosti.ua об условиях получения финансовой помощи от МВФ.