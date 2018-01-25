Транш МВФ: сколько Украина получит в 2018 году [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Национальный банк Украины ожидает получение от Международного валютного фонда около 2 млрд долл., а также кредитов от ЕС и Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долл. США от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл. (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - говорится в сообщении.
В 2019-2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов.
Ранее политический эксперт рассказал Podrobnosti.ua об условиях получения финансовой помощи от МВФ.
по теме
Сбой в сотрудничестве с МВФ угрожает стабильности Украины - НБУ
НБУ сделал громкое заявление о новом транше МВФ.
Транш МВФ: эксперт озвучил условия получения финансовой помощи
Судьба очередного транша для Украины от Международного валютного фонда (МФВ) вероятно может решиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Давос-2018: что ожидать Украине
В швейцарском Давосе во вторник, 23 января, начался всемирный экономический форум, на который приедут более полусотни глав государств и правительств, международных организаций и влиятельные бизнесмены.
Золотовалютные резервы Украины могут резко обвалиться - эксперт
Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера, в эфире "Подробности недели" рассказал о ситуации с таншем МВФ.
У МВФ розкритикували пенсійну реформу України
Лист із проханням доопрацювати положення законопроекту вже направили українській владі.