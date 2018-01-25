ДТП в Киеве: женщина перебегала 6 полос (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Водитель автомобиля Kia двигался от автовокзала в направлении станции метро "Теремки" и сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате удара нарушительницу с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой" , в автомобиле разбито лобовое стекло, номерной знак также слетел.
Из-за аварий на проспекте образовался затор. Участники ДТП ожидают приезда полицейских.
Ранее в Киеве мужчина перебегал восемь полос и остался без кроссовка.
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