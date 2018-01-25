В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель автомобиля Kia двигался от автовокзала в направлении станции метро "Теремки" и сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В результате удара нарушительницу с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой" , в автомобиле разбито лобовое стекло, номерной знак также слетел.

Из-за аварий на проспекте образовался затор. Участники ДТП ожидают приезда полицейских.

Ранее в Киеве мужчина перебегал восемь полос и остался без кроссовка.