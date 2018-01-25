Экономика Украины: Нацбанк обнадежил украинцев [ Редактировать ]
Национальный банк Украины дал утешительный прогноз роста ВВП на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, рост ВВП повысится на 0,2%, т.е. до - до 3,4%. Достичь этого власти планируют за счет роста зарплат и пенсий.
"Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий", - говорится в сообщении.
Также в Нацбанке улучшили прогноз по росту инфляции.
"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила прогноз Национального банка 8% ± 2п.п. В течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Это прежде всего будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте. Однако Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", - говорится в сообщении.
Кроме того, в НБУ уверяет, что в течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Отмечается, что это будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте.
Напомним, ранее стало известно, что Украине удалось договориться о продолжении сотрудничества с МВФ.
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