В Соломенском районе Киева по вечерам мужчина преследует, а затем нападает на девушек. Об этом сообщила пострадавшая Юлия Федотова на странице сообщества "Турецкий городок" в Facebook.

Девушка возвращаясь домой вечером 24 января по улице Кадетский Гай, заметила, что за ней идет парень на расстоянии 8-10 метров.

Помнится, что в группе уже писали о извращенце в спортивных штанах темного цвета с тремя полосками по бокам и это меня насторожило. Я ускорила шаг, на улице были люди, но когда я зашла в арку Кадетского Гая, 6, то он меня догнал, обмацал ниже пояса и очень быстро убежал.

Также она уточнила, что недавно этот мужчина напал на знакомую ее подруги, которая шла вечером в районе гаражей.

Там он позволил себе больше, и если бы не парень, который проходил, то вообще неизвестно, чем бы все закончилось.

Девушка описала преступника - его рост приблизительно 175 см, среднего телосложения, темные или темно-русые волосы. Мужчина был одет в темную куртку и темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам.

"Мы пришли к выводу, что жертву он находит/выбирает в районе "Форы", а потом преследует до безлюдных мест", - добавила она.

По ее словам, он будет продолжать нападать, пока не будет наказан, безнаказанность, в данном случае, ведет к худшему.

Пострадавшая опубликовала фото мужчины, который был замечен в магазине и похож по описанию на нападавшего.

Напомним, как женщина рассказала о насилии и издевательствах маньяка.