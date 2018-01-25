В Киеве маньяк с особой приметой нападает на девушек [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева по вечерам мужчина преследует, а затем нападает на девушек. Об этом сообщила пострадавшая Юлия Федотова на странице сообщества "Турецкий городок" в Facebook.
Девушка возвращаясь домой вечером 24 января по улице Кадетский Гай, заметила, что за ней идет парень на расстоянии 8-10 метров.
Помнится, что в группе уже писали о извращенце в спортивных штанах темного цвета с тремя полосками по бокам и это меня насторожило. Я ускорила шаг, на улице были люди, но когда я зашла в арку Кадетского Гая, 6, то он меня догнал, обмацал ниже пояса и очень быстро убежал.
Также она уточнила, что недавно этот мужчина напал на знакомую ее подруги, которая шла вечером в районе гаражей.
Там он позволил себе больше, и если бы не парень, который проходил, то вообще неизвестно, чем бы все закончилось.
Девушка описала преступника - его рост приблизительно 175 см, среднего телосложения, темные или темно-русые волосы. Мужчина был одет в темную куртку и темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам.
"Мы пришли к выводу, что жертву он находит/выбирает в районе "Форы", а потом преследует до безлюдных мест", - добавила она.
По ее словам, он будет продолжать нападать, пока не будет наказан, безнаказанность, в данном случае, ведет к худшему.
Пострадавшая опубликовала фото мужчины, который был замечен в магазине и похож по описанию на нападавшего.
Напомним, как женщина рассказала о насилии и издевательствах маньяка.
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