Джамала рассказала правду о беременности (фото) [ Редактировать ]
Певица Джамала снялась в нежной фотосессии для обложки журнала "Караван историй". Эти снимки звезда выложила на своей странице в Instagram.
Также она рассказала в интервью, что ее беременность была неожиданностью.
"Чем дольше я нахожусь в этом состоянии, тем сильнее чувствую радость. Это совершенно новое, необычное чувство жизни, которое зарождается во мне. Появляется и забота, и ответственность", - сказала Джамала.
"Рождение ребенка не было для нас с мужем идеей фикс. Родители все время говорили: "Ну вы же не будете долго затягивать с рождением наследника?". Но мы на этом не зацикливались. Знали, что ребенок будет, а когда - как Бог даст".
"Я действительно никогда не чувствовала острую потребность в материнстве. У каждого свой таймер, и это связано не с возрастом, а с внутренним ощущением", - отметила она.
Напомним, ранее Джа поделилась снимком округлившегося животика.
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