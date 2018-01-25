Певица Джамала снялась в нежной фотосессии для обложки журнала "Караван историй". Эти снимки звезда выложила на своей странице в Instagram.

Также она рассказала в интервью, что ее беременность была неожиданностью.

"Чем дольше я нахожусь в этом состоянии, тем сильнее чувствую радость. Это совершенно новое, необычное чувство жизни, которое зарождается во мне. Появляется и забота, и ответственность", - сказала Джамала.

"Рождение ребенка не было для нас с мужем идеей фикс. Родители все время говорили: "Ну вы же не будете долго затягивать с рождением наследника?". Но мы на этом не зацикливались. Знали, что ребенок будет, а когда - как Бог даст".

"Я действительно никогда не чувствовала острую потребность в материнстве. У каждого свой таймер, и это связано не с возрастом, а с внутренним ощущением", - отметила она.

Напомним, ранее Джа поделилась снимком округлившегося животика.