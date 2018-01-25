Актриса и певица Людмила Сенчина умерла из-за онкологического заболевания.

Отмечается, что артистка продолжала выступать практически до последних дней своей жизни.

Директор концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Эмма Лавринович рассказала, что Сенчина еще в октябре выступала на дне рождения.

"Ей было невероятно тяжело, но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Она знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит", - рассказала Эмма Лавринович.

С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей на выздоровление были, и поэтому смерть артистки стала для всех неожиданностью.

27 января Сенчина планировала принять участие в мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда.

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