В городских больницах Одессы закончились вакцины от кори. Об этом сообщает "Думская".

В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из 5 тысяч доз, дополнительно выделенных на область, 3 тысячи распределили на город.

Однако с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась. Сейчас ждут новых поступлений.

"Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку", - посоветовали в департаменте.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали, как проверить качество вакцины против кори.