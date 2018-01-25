Корь в Украине: в больницах Одессы кончилась вакцина [ Редактировать ]
В городских больницах Одессы закончились вакцины от кори. Об этом сообщает "Думская".
В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из 5 тысяч доз, дополнительно выделенных на область, 3 тысячи распределили на город.
Однако с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась. Сейчас ждут новых поступлений.
"Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку", - посоветовали в департаменте.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали, как проверить качество вакцины против кори.
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