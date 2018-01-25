В Индии попытка сделать селфи с проезжающим поездом едва не обернулась для 25-летнего парня по имени Шива трагедией. Он подошел слишком близко к рельсам и не прореагировал на предупредительные гудки состава. Об этом пишет издание Financial Express.

Парню оказали первую помощь и отвезли в частную больницу. Несмотря на полученную травму головы, его состояние оценивается как стабильное.

Ээтот инцидент - еще одно предупреждение молодежи о том, что не следует делать подобные трюки.

После лечения Шиве придется заплатить 500 рупий (около 250 гривен) штрафа за нарушение правил безопасности на железной дороге. Представитель Indian Railways отметил, что последствия могли бы быть хуже, если бы машинист не начал экстренно тормозить.

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