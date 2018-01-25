Финансовый мир обеспокоен - столь низкого курса по отношению к европейской валюте последние три года не было. Еще не так давно доллар и евро практически один к одному меняли. Но сейчас за 100 евро дадут уже 125 долларов - и тенденция к еще большему ослаблению продолжается.

Людям, далеким от экономики, могло показаться - это в штатах проблемы. Но министр финансов США в Давосе раскрыл секрет - мол, Белый дом сейчас специально "играет на понижение". Стивен Мнучин откровенно признался - мол, "ослабление доллара хорошо для нас, ведь оно благоприятствует торговле".

У американской администрации всегда есть выбор: проводить "политику сильного доллара" - и тогда в страну приходит иностранный капитал, бизнес скупает гособлигации США - и перекрывает бюджетный дефицит. Или как сейчас - решиться на "слабый доллар". Политику, у которой тоже есть свои преимущества.

Американские товары внутри страны стоят столько же, но мгновенно становятся дешевле для европейцев. Туризм тоже начинает процветать - ведь жителям ЕС теперь станет куда выгоднее лететь в США на шопинг и отдых. В итоге - растет экономика, а Трампу это очень нужно. Чтобы избраться на второй срок - необходимы результаты. И если во внешней политике больше проблем, чем успехов, то его задача хотя бы экономику поднять.

Как это на нас с вами скажется - тоже уже можно спрогнозировать. Так дорого, как сейчас, доллар в Украине не стоил с начала 2015-го, когда был даже исторический рекорд дороговизны установлен. Но в связи с новой политикой США, евро расти по отношению к гривне еще будет, а вот курс доллара - остановится. И возможно даже чуть просядет.

Есть и минус для страны - причем значительный. Эксперты, работающие с МВФ, сказали нам: Украине в этой ситуации будет сложнее отдавать долги Международному валютному фонду. Ведь валютные резервы государства - в долларах, а кредиты мы возвращаем в специальной расчетной валюте МВФ, пересчитывая сумму по специальному курсу. На миллионных платежах - и потери будут чувствительными. В самих же штатах политики "слабого доллара" будут придерживаться как можно дольше. Это в интересах и Трампа - и США.