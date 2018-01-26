Виды кофе: самые странные рецепты напитка [ Редактировать ]
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Кофе - напиток, который любят почти во всех странах мира. Иногда эта любовь заставляет придумывать очень необычные сочетания, передает Factinteres.
Кофе с сыром
Сыр подается не в качестве закуски, а добавляется прямо в кофе. Причем сыр должен быть только сорта leipäjuusto (Лапландский сыр). Процесс употребления тоже имеет свои правила: сперва нужно выпить кофе, а потом закусить это сыром, который плавал все это время в вашей чашке. Такое кофе придумали в Финляндии и дали ему имя - Kaffeost.
Латте в моркови
Весьма необычный вариант подачи кофе можно встретить в Сиднее, Австралия. Сам напиток ничем не отличается от обычного латте, но подают его в моркови.
Аволатте
Принцип тот же, что и у латте в моркови. Единственное отличие - подают латте в авокадо, удалив косточку и немного мякоти. Такая "фишка" родилась тоже в Австралии, только в другом городе - Мельбурне. Изначально этот вариант кофе был лишь шуточной пародией, но людям понравилась идея и теперь аволатте можно встретить во многих кафе Мельбурна.
Кофе в съедобных стаканах
Такой кофе впервые был создан популярным рестораном общественного питания KFC в 2015 году. Тогда стаканчик был выполнен из печенья, которое заворачивали в сахарную бумагу.
Яичный кофе
Такой кофе варят во Вьетнаме. Делают его из яичных желтков, сахара, сгущенного молока и самого кофе. В результате получается густой кофе, который больше напоминает десерт, нежели кофе.
Ранее мы рассказывали о лучшем способе варки кофе.
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