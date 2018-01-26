Агеева приговорили к десяти годам тюрьмы [ Редактировать ]
Суд Луганской области признал пленного российского военного Виктора Агеева виновным в участии в террористической организации. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в Facebook.
Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.
"По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - отметил адвокат.
Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.
Ранее сообщалось, что СБУ признала Агеева террористом.
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