Суд Луганской области признал пленного российского военного Виктора Агеева виновным в участии в террористической организации. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в Facebook.

Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.

"По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - отметил адвокат.

Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.

Ранее сообщалось, что СБУ признала Агеева террористом.