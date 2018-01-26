Порошенко назвал "абсолютно блестящим" диалог с Трампом [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назвал "абсолютно блестящим" диалог с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Порошенко сказал во время интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Все будет хорошо. Украина имеет абсолютно блестящий диалог с Трампом. Я имел две полноценные встречи, много телефонных разговоров. Мы получили оборонительное вооружение", - заявил он.
"Мы получили очень сильную двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США, и мы должны оставаться оптимистами", - подчеркнул Порошенко.
Смотрите также полное выступление Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
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