В Днепре мужчина пытался выпрыгнуть из окна 10-го этажа из-за безработицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

25 января патрульные смогли предотвратить самоубийство 28-летнего мужчины. Около 23 часов по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире по улице Херсонской человек кричит о помощи. Патрульные сразу прибыли на вызов. Заявительница рассказала, что здесь происходит ссора между молодой парой.

"С указанного помещения инспекторы услышали крик. Они не теряли времени. Войдя в него, полицейские увидели, как женщина пыталась удержать мужа, который стоял на подоконнике. Все случилось мгновенно - человек вырвался у нее из рук и прыгнул вниз. Но, к счастью, полицейские успели схватить самоубийцу за ногу и одежду. Мужчина свисал с 10-этажного дома. Патрульные держали его около 7 минут. Все это время они уговаривали подать руку, чтобы затащить в помещение. Наконец гражданин согласился. Он находился в депрессивном состоянии, говорил, что хочет умереть, потому что безработный", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе парень хотел покончить с собой, но лишился ног.