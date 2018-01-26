Евровидение-2018: Сергей Бабкин представил конкурсную песню [ Редактировать ]
Украинский артист Сергей Бабкин презентовал песню "Крізь твої очі", с которой выступит на Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение".
Композицию можно услышать на Google Play Music и iTunes.
Своей песней, которая рассказывает о любви к семье, родителям и родной стране, певец пытался передать сильные чувства через родной, украинский язык.
В интервью одному из СМИ певец рассказал, что представит конкурсную песню прямо на Нацотборе на "Евровидение-2018". Однако, композицию уже можно послушать.
Напомним, что также стало известно, с какой песней выступит группа The Erised на Национальном отборе.
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