Украинский артист Сергей Бабкин презентовал песню "Крізь твої очі", с которой выступит на Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение".

Композицию можно услышать на Google Play Music и iTunes.

Своей песней, которая рассказывает о любви к семье, родителям и родной стране, певец пытался передать сильные чувства через родной, украинский язык.

В интервью одному из СМИ певец рассказал, что представит конкурсную песню прямо на Нацотборе на "Евровидение-2018". Однако, композицию уже можно послушать.

Напомним, что также стало известно, с какой песней выступит группа The Erised на Национальном отборе.