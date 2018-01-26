Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе в 2021 году. Об этом президент сказал на экономическом форуме в Давосе.

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, - Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость единства стран Европейского Союза и других демократических стран.

"Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги", - сказал он.

"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда - на нашей стороне", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее мы писали, что Украина вместе со странами Евросоюза усилит энергетическую безопасность.