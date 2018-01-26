Пользователям Windows 10 разрешат следить за "шпионажем" Microsoft [ Редактировать ]
Windows 10 вместе с ближайшим обновлением пополнится утилитой Diagnostic Data Viewer, которая позволит отслеживать собираемые операционной системой данные о компьютере - это поможет узнать, какую именно информацию отправляет операционка серверам Microsoft.
Сейчас приложение Diagnostic Data Viewer уже доступно участникам программы Windows Insiders. Он дает возможность отслеживать собираемые Windows 10 данные, но не управлять параметрами сбора телеметрии.
Сами специалисты Microsoft заверяют, что собранная информация необходима для устранения ошибок в операционной системе.
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