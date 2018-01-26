Пассажир бизнес-класса жестоко избил стюардессу [ Редактировать ]
На борту рейса "Москва-НьюЙорк" буйный пассажир устроил скандал и избил стюардессу. Полиция в Шереметьево сняла дебошира с рейса и возбудила уголовное дело. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление официального представителя МВД Ирины Вол.
"Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров", - рассказала Волк.
В результате мужчина ударил бортпроводницу по лицу. Женщина обратилась в полицию Шереметьево, после чего буйного пассажира сняли с рейса, и он был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.
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